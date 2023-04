Podcast Tonspur Wissen Wozu brauchen wir künstliche Intelligenz?

Die Möglichkeiten mit ChatGPT sind schier endlos. Das Programm denkt selbstständig und erfüllt damit nicht nur "normalen" Technik-Nerds einen Traum. Vielleicht kann künstliche Intelligenz bald Fragen beantworten, auf die wir keine Antwort haben. Aber auch die Sorgen wachsen. Woher sollen wir wissen, was echt ist und was nicht? Es braucht Regulierung, sagt Prof. Dr. Matthias C. Kettermann, LL.M. (Harvard) im Gespräch mit Ursula Weidenfeld. Er leitet das Forschungsprogramm "Regelungsstrukturen und Regelbildung in digitalen Kommunikationsräumen am Leibniz-Institut für Medienforschung, Hans-Bredow-Institut.