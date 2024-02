Podcast Tonspur Wissen Wer kann für Frieden im Nahen Osten sorgen?

Der Angriff der Hamas im Oktober hat die Gewalt im Nahen Osten entzündet. Eine Lösung im Krieg scheint nicht in Sicht. Das liegt zum einen an der Geopolitischen Brisanz aber auch an den vielen Akteuren die ihre Position durchsetzen möchten. Wer spielt welche Rolle und wer könnte am Ende für Frieden sorgen? Darüber spricht Ursula Weidenfeld in dieser Folge Tonspur Wissen mit Prof. Dr. Ulrike Freitag. Sie ist Direktorin am Leibniz-Zentrum Moderner Orient in Berlin und lehrt Islamwissenschaften an der FU Berlin.