Podcast Tonspur Wissen : Wem nützt die WM in Katar?

Düsseldorf Bald ist Fußball-WM und lange ist nicht mehr so intensiv über das Austragungsland diskutiert worden. Menschenrechtsverletzungen schon beim Bau der Stadien haben eine Welle der Empörung los getreten, die wohl auch die Spiele überdauern wird.

Die Welt zu Gast in einem Land, in dem Frauen wenig Rechte haben und in denen Homosexualität als Sünde gilt und unter Strafe steht. Das sorgt im Westen, vor allem in Deutschland für Empörung. Wem nützt die WM in Katar und warum hat die FIFA das Land als Austragungsort gewählt? Ursula Weidenfeld im Gespräch mit Prof. Dr. Eckart Woertz. Direktor des Leibniz-Instituts für regionale und globale Studien in Hamburg und lehrt als Professor für Politik und Zeitgeschichte des Nahen Ostens an der Universität Hamburg.