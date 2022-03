Podcast Tonspur Wissen : Wann sind wir Corona endlich los?

Düsseldorf Der Sommer kommt, die Zahlen steigen. Die Corona-Lage verwirrt nicht nur die Politik. Wie vorsichtig müssen wir jetzt sein, wann wird die Pandemie zur Endemie? Einordnungen von Hajo Zeeb, Präventionsexperte und Professor für Epidemiologie.

Zwei Jahre Pandemie. Zwei Jahre, in denen wir alle ein bisschen zu Experten für Infektionskrankheiten geworden sind. Zwei Jahre mit Maske, zwei Jahre ohne Händeschütteln, zwei Jahre mit Virusvarianten, Inzidenzen, Aerosolen. Man darf die Nase voll haben. Man darf sich wünschen, dass es jetzt endlich mal vorbei ist. Man darf Pläne schmieden für die Zeit nach der Pandemie.

Problematisch ist es aber, das Ende herbeizureden. Willkürlich einen Freedom Day festzulegen, an dem alle Maßnahmen fallen. Und tatsächlich: Inzwischen sieht es ja gar nicht mehr danach aus, dass der 20. März der Tag sein wird, an dem fast alle Beschränkungen fallen.

Wann endet die Pandemie, wann beginnt die Endemie? Wie wird der Sommer, was passiert im Herbst? Und wie vorsichtig müssen wir weiterhin sein? Das sind alles Fragen für Hajo Zeeb. Er ist Professor für Epidemiologie und leitet die Abteilung Prävention und Evaluation am Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen.