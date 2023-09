Podcast Tonspur Wissen Können uns Asteroiden gefährlich werden?

Die Dinosaurier sind durch den Einschlag eines Asteroiden ausgestorben. Könnte uns ein ähnliches Schicksal ereilen? Wie groß ist die Gefahr aus dem All und welche Möglichkeiten haben wir heute? Über Szenarien, Möglichkeiten und dem aktuellen Forschungsstand, spricht Ursula Weidenfeld in dieser Tonspurfolge mit Dr. Robert Luther. Er arbeitet am Naturkundemuseum Berlin - Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Impakt- und Meteoritenforschung.