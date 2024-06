Podcast Tonspur Wissen Auf welche Krankheiten müssen wir beim Sommerurlaub 2024 achten?

Die ersten Bundesländer sind schon in die Sommerferien gestartet und bevor es in den Urlaub geht, sollte man auf die offiziellen Reisehinweise achten. Brauche ich eine Impfung? Vor welchen Krankheiten sollte ich mich unbedingt Schützen? Von asien, Afrika, Lateinamarika, die USA und Europa. Ursula Weidenfeld reist in dieser Folge Tonspur Wissen durch die Welt und bespricht gesundheitliche Risiken mit Dr. Sabine Jordans. Sie ist Medizinerin und stellvertretende Leiterin der Klinik am Bernhard-Nocht-Institut. Dem Institut für Tropenmedizin der Leibniz-Gemeinschaft in Hamburg.