Transformationspodcast con Euref und RP Die dritte Staffel von Zukunftsorte startet

In der neuen Staffel geht es nämlich um das Gebäude der Zukunft. Einen Großteil unserer Zeit verbringen wir drinnen, egal ob zu Hause, im Büro oder in anderen Gebäuden. Sie prägen unsere Umwelt und gerade ihre Entstehung und Instandhaltung kostet wertvolle Ressourcen. Wie können wir in diesem Sektor also nachhaltiger werden? Was passiert schon und wo wollen wir hin?