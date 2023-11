Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" Düsseldorfer Bauprojekte, Betreuungsnotstände in Kitas und Neuigkeiten vom Weihnachtsmarkt

Audio | Düsseldorf · Immer mehr Baustellen im Stadtgebiet liegen brach, der Wohnungsbau stagniert, Investoren für insolvente Unternehmen werden gesucht - einen Blick auf die aktuelle Lage der Düsseldorfer Großbauprojekte wirft Uwe-Jens Ruhnau. Außerdem sprechen wir über die Notstände in den Kitas der Stadt und welche Alternativen es für Eltern und Familien geben kann. Und das alles an einem ganz besonderen Ort: dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt. Was die Veranstalter sich in diesem Jahr neues ausgedacht haben, und was ein waschechter Niederländer davon hält.

23.11.2023 , 19:00 Uhr