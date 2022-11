Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : Keller-Bilanz, Weihnachtsmarkt und die Tücken der Schulauswahl

Düsseldorf Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) ist zwei Jahre im Amt. Wir ziehen Bilanz: Worauf kann er stolz sein, wo hat er noch Arbeit vor sich? Außerdem schauen wir auf den Start der Weihnachtsmärkte in Düsseldorf und sprechen mit einer Mutter über die Tücken der Schulauswahl: Derzeit schauen sich viele Viertklässer an, wo sie vielleicht nächstes Jahr zur Schule gehen werden.

Oberbürgermeister Stephan Keller hatte es nicht leicht, als er 2020 ins Amt kam: Es war Pandemie und er war verdammt dazu, Menschen immer nur per Video zu begegnen. So wie wir alle. Stolz ist er auf seine Bilanz trotzdem - und verweist auf Großevents, den Kitaplatz-Ausbau und die vielen schönen neuen Schulen. An anderer Stelle gibt es noch reichlich zu tun in Düsseldorf: Die Verkehrswende ist noch lange nicht geschafft. Keller verspricht, dass wir 2025 das Radwegenetz nicht wiedererkennen werden. Das ist auch bitter nötig. Das Parken für Anwohner will er nicht deutlich teurer machen, auch nicht wesentlich schwieriger. Über diese und andere Weichenstellungen sprechen wir mit Düsseldorf-Chefreporter Uwe-Jens Ruhnau.

Weihnachtsmarkt 2022 in Düsseldorf - wo findet er statt, welche Regeln gelten?

Corona-Regeln gibt es nicht mehr auf dem Weihnachtsmarkt 2022 in Düsseldorf. Er werde wieder so aufgebaut wie in Vor-Pandemie-Zeiten, sagt Ole Friedrich, Geschäftsführer von Düsseldorf Tourismus. Stattdessen werden einige Lämpchen ausbleiben, um Energie zu sparen. Er gibt einen Überblick, welcher Teil des Marktes wo zu finden ist - und wie sich die Glühweinpreise entwickeln.

Das Rheinpegel-Team Helene Pawlitzki

Projektleiterin Podcasts Rheinische Post Arne Lieb

Stellv. Leiter der Lokalredaktion Düsseldorf

Gymnasium oder Realschule? Weiterführende Schulen in Düsseldorf

Eltern und Viertklässler erleben gerade aufregende Zeiten: Sie schauen sich bei Info-Tagen weiterführende Schulen an. Welche Schule ist die richtige? Schließlich wird das Kind dort zum Erwachsenen, erlebt formative Jahre und soll nicht zuletzt eine gute Ausbildung bekommen. Doch selbst, wenn man die richtige Schule gefunden zu haben glaubt, ist am Ende die Frage: Bekommt man dort einen Platz? Zum Verfahren gibt es bei vielen Eltern einige Fragezeichen. Sandra Stark aus Derendorf, Mutter des neunjährigen Frederik, berichtet.

Der Rheinpegel - alles, was Düsseldorf bewegt

Jede Woche sprechen unsere Düsseldorf-Podcaster über mindestens drei Themen, die für die Landeshauptstadt gerade besonders wichtig sind. Von Stadtpolitik bis zu neuen Restaurants, von der Verkehrswende bis zu aufsehenerregenden Kriminalfällen: Was in Düsseldorf passiert, findet sich im Rheinpegel-Podcast wieder. Wir erklären Hintergründe, sprechen mit Entscheidern und erzählen besondere Geschichten. Für alle, die wissen wollen, was die schönste Stadt am Rhein bewegt.



zurück

weiter

Abonnieren Sie jetzt den Rheinpegel!

Sie möchten den Rheinpegel gern jede Woche ganz bequem und kostenlos hören? Abonnieren Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App auf Smartphone oder Tablet.

Sie können den Podcast auch manuell abonnieren. Fügen Sie einfach die URL https://cdn.julephosting.de/podcasts/85-rheinpegel-der-dusseldorf-podcast/feed.rss zu Ihren Podcast-Abos hinzu.

Technische Probleme?

Hier finden Sie mehr Infos.

Oder Sie schreiben uns eine Mail - wir helfen gern!

Ihre Werbung im Rheinpegel-Podcast!

Sie möchten im Rheinpegel werben? Wir beraten Sie gerne unter 0211 505-2645 oder unter produktmanagement@rheinische-post.de.

Kennen Sie schon unsere weiteren Podcasts?

Die Rheinische Post bietet jede Menge Nachrichten, Hintergründe, Analysen und Diskussionen zum Hören an - und das kostenfrei. All unsere Podcasts finden Sie in Ihrer Podcast-App und bei Spotify.

Fohlenfutter Immer montags sprechen die Sportredakteure Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz über alles, was Borussia Mönchengladbach betrifft. Hier gibt es mehr Infos.

Immer montags sprechen die Sportredakteure Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz über alles, was Borussia Mönchengladbach betrifft. Hier gibt es mehr Infos. Aufwacher Die wichtigsten News, in fünfzehn Minuten zusammengefasst - das ist der Rheinische Post Aufwacher. Er erscheint jeden Werktag gegen 5 Uhr. Wir bieten ihn auch als Düsseldorf-Aufwacher mit den wichtigsten News aus der Landeshauptstadt an. Hier hören Sie die aktuelle Folge.

Die wichtigsten News, in fünfzehn Minuten zusammengefasst - das ist der Rheinische Post Aufwacher. Er erscheint jeden Werktag gegen 5 Uhr. Wir bieten ihn auch als Düsseldorf-Aufwacher mit den wichtigsten News aus der Landeshauptstadt an. Hier hören Sie die aktuelle Folge. Tonspur Wissen Endlich die Nachrichten verstehen! Bestseller-Autorin Ursula Weidenfeld interviewt Spitzenforscherinnen und -forscher zu aktuellen Themen. Hier gibt es mehr Infos.