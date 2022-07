Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : Windräder in Düsseldorf, Housing First und wieder mal der Flughafen

Düsseldorf Die neue Landesregierung will Windräder fördern. Kommen die dann auch nach Düsseldorf? Was man noch zum neuen Kabinett und dem Einfluss der Landeshauptstadt darauf wissen muss. Außerdem geht es mal wieder um den Ärger am Flughafen.

In dieser Woche wurde Hendrik Wüst als Ministerpräsident vereidigt. Er bleibt also auf seinem Posten, bei seinem Kabinett gibt es aber ein paar Neuerungen, schon alleine wegen des neuen Koalitionspartners. Die Grünen stehen für Umweltschutz und Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien werden ein Thema der neuen Regierung sein. Wäre es da denkbar, dass auch in großen Städten wie Düsseldorf Windräder gebaut werden? Und welche Düsseldorfer:innen sind überhaupt im neuen Kabinett vertreten?

Wohnungslosigkeit effektiv zu bekämpfen, in dem man Menschen ohne weitere Vorgaben eine Wohnung verschafft, das ist der Ansatz des Vereins Housing First. Lilli hat jemanden kennengelernt, der in so eine Wohnung eingezogen ist. Mit dabei war auch der Mann, der diese Wohnung extra dafür gekauft hat. Wie diese beiden Herren zusammengefunden haben und was der Verein für die Zukunft geplant hat.

Außerdem geht es mal wieder um den Flughafen. Lange Schlangen an Check-In und Sicherheitskontrolle, Probleme bei der Gepäckabfertigung und kein Ende in Sicht. Da hilft nur, möglichst früh da zu sein. Was am Flughafen schief läuft und an wen Reisende sich wenden müssen.

Das Rheinpegel-Team Helene Pawlitzki

Projektleiterin Podcasts Rheinische Post Arne Lieb

Stellv. Leiter der Lokalredaktion Düsseldorf

Der Rheinpegel - alles, was Düsseldorf bewegt

Jede Woche sprechen unsere Düsseldorf-Podcaster über mindestens drei Themen, die für die Landeshauptstadt gerade besonders wichtig sind. Von Stadtpolitik bis zu neuen Restaurants, von der Verkehrswende bis zu aufsehenerregenden Kriminalfällen: Was in Düsseldorf passiert, findet sich im Rheinpegel-Podcast wieder. Wir erklären Hintergründe, sprechen mit Entscheidern und erzählen besondere Geschichten. Für alle, die wissen wollen, was die schönste Stadt am Rhein bewegt.

