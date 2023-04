Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" Fortuna for free, Pimp my Rheinufer und die Düsseldorfer des Jahres

Düsseldorf · Paukenschlag im Stadion: Fortuna Düsseldorf will die Eintrittspreise abschaffen. Kostenlos ins Stadion – was bedeutet das für Fans und den Verein? Darum geht’s in dieser Episode. Außerdem: Was der Landtag am Rheinufer vorhat. Und wie die Düsseldorfer des Jahres ausgewählt werden.

27.04.2023, 17:53 Uhr

Von Giulia Marchese und Helene Pawlitzki