Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" Muss die Stadt öffentliche Räume an die AfD vermieten?

. Mit seinem Festival "Eine Straße” holt er den seiner Meinung nach unterschätzten Teil der Innenstadt in das Bewusstsein der Düsseldorferinnen und Düsseldorfer und definiert ihn neu. Und auch ein weiteres Gebiet im Zentrum soll in Zukunft eine neue Bedeutung bekommen: am Wehrhahn wird die neue Oper gebaut.

- ob das ein angemessener Preis ist, was die aktuelle Stimmungslage ist und was beim "Eine Straße”-Festival in den nächsten Wochen noch auf dem Programm steht, erzählt Uwe-Jens Ruhnau.