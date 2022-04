Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : Düsseldorf, was bist du für 1 Stadt?

Düsseldorf In der 200. Episode unseres Düsseldorf-Podcasts gönnen wir uns mal einen philosophischen Blick auf die Stadt: Was macht uns aus - zwischen Stadtstrand und Worringer Platz, Kunst und Krempel, Brauhauskultur und Imageproblemen? Das diskutieren wir mit tollen Gästen.

Diese Episode des Rheinpegel-Podcasts haben wir am 5. April 2022 live vor Zuhörern in den Schadow Arkaden aufgezeichnet. Mit dabei:

Laura Ihme, Nicole Lange und Uwe-Jens Ruhnau aus der Düsseldorfer Lokalredaktion

Michael Harbaum, Andreas Knapp und Vera Vorneweg als Gesprächsgäste

Jens Strucks mit dem Düsseldorf-Wetter

Ein Brauhaus-Schnitzel für 30 Euro

Das Rheinpegel-Team Helene Pawlitzki

Projektleiterin Podcasts Rheinische Post Arne Lieb

Stellv. Leiter der Lokalredaktion Düsseldorf

Uwe-Jens Ruhnau erzählt noch einmal torie. Und wir loten aus, wie er eigentlich an diese und weitere Themen kommt.

Die Düsseldorf-Verschwörung

Laura Ihme und Nicole Lange sind ihr auf der Spur: ?

Die Autorin, die auf Dinge schreibt

Vera Vorneweg schreibt Belletristik, aber nicht einfach nur auf Papier. . Sie hat aber auch schon auf Bäume, Steine Kostenpflichtiger Inhalt - und ihre Texte haben einen Bezug zur Stadt. Was hat sie dabei über uns gelernt?

Wo ist Platz für die Marginalisierten vom Worringer Platz?

Michael Harbaum ist Chef der Drogenhilfe und beschäftigt sich daher intensiv mit der Frage, wie Menschen im öffentlichen Raum in Düsseldorf leben. Kostenpflichtiger Inhalt .

Die Stadtstrände - Ort für Kunst oder für Party?

Seit vor ihrer Entstehung Kostenpflichtiger Inhalt . Dabei sollen sie genau das Gegenteil bewirken, sagt ihr Erfinder Andreas Knapp.

Mehr Infos zu den Stadtstränden in Düsseldorf

Welche Stadtstrände gibt es in Düsseldorf?

In Düsseldorf gibt es drei Stadtstrände: an der Theodor-Heuss-Brücke, an der Oberkasseler Brücke und an der Rheinkniebrücke.

Wann startet die Saison der Stadtstrände in Düsseldorf?

2022 öffnen die Stadtstrände ab Palmsonntag, 10. April 2022.

Was sind die Öffnungszeiten der Stadtstrände in Düsseldorf?

Rheinkniebrücke: Montag bis Sonntag, 12 Uhr bis 20 Uhr

Oberkasseler Brücke: Dienstag bis Freitag, 14 bis 20 Uhr; Samstag und Sonntag, 12 bis 20 Uhr

Theodor-Heuss-Brücke: Dienstag bis Freitag, 15 bis 20 Uhr; Samstag und Sonntag, 12 bis 20 Uhr

Unsere Partner für diese Episode

Die Live-Aufzeichnung der 200. Episode des Rheinpegel-Podcasts wurde möglich durch die Unterstützung toller Partner:

Die haben uns den Food-Court als wunderschönen Veranstaltungsort zur Verfügung gestellt.

hat uns mit einer großzügigen Schokoladenspende ermöglicht, jedem Gast eine Kleinigkeit zu schenken.

hat unseren Gästen und uns die Kehle befeuchtet.

Der aus Vennhausen hat alkoholfreie Getränke gespendet.

Jeder Gast durfte außerdem eine Flasche mit nach Hause nehmen.

Die Speisen kamen zum Freundschaftspreis von , dem libanesischen Restaurant in den Schadow-Arkaden.

Herzlichen Dank!

Der Rheinpegel - alles, was Düsseldorf bewegt

Jede Woche sprechen unsere Düsseldorf-Podcaster über mindestens drei Themen, die für die Landeshauptstadt gerade besonders wichtig sind. Von Stadtpolitik bis zu neuen Restaurants, von der Verkehrswende bis zu aufsehenerregenden Kriminalfällen: Was in Düsseldorf passiert, findet sich im Rheinpegel-Podcast wieder. Wir erklären Hintergründe, sprechen mit Entscheidern und erzählen besondere Geschichten. Für alle, die wissen wollen, was die schönste Stadt am Rhein bewegt.

