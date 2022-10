Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : Brückengeländer-Skandal, Urteil für den Großmarkt und Kino für die Ohren

Düsseldorf Seit 2013 schreibt die EU für Brückengeländer neben Fahrradwegen eine bestimmte Höhe vor. Düsseldorf hat es bis heute nicht geschafft, die Regel umzusetzen. Jetzt ist ein Mann schwer verunglückt. Eins unserer Themen im Düsseldorf-Podcast.

Fahrradunfall - Brückengeländer in Düsseldorf sind zu niedrig

Schwer verletzt hat sich ein 66 Jahre alter Mann vor einer Woche an der Theodor-Heuss-Brücke in Golzheim. Er fuhr gegen das Brückengeländer und stürzte sieben Meter in die Tiefe auf die Straße. Jetzt stellt sich heraus: Das Geländer der Brücke ist viel zu niedrig - und nicht nur dort.

Urteil: Der Großmarkt Düsseldorf bleibt - erst mal

Das Rheinpegel-Team Helene Pawlitzki

Projektleiterin Podcasts Rheinische Post Arne Lieb

Stellv. Leiter der Lokalredaktion Düsseldorf

Seit Jahrzehnten wird auf dem Düsseldorfer Großmarkt Obst und Gemüse verkauft. Die Stadt wollte dem ein Ende machen. Nun hat ein Gericht festgestellt: So einfach geht das nicht. Alles über fünf Jahre Streit und ein Gerichtsurteil gleich hier.

Soundcinema 2022 in Düsseldorf: Alle Infos zum Futurhytmus

Die Zukunft hörbar machen - das verspricht das Futurhythmus-Festival am 20. Oktober 2022. Wir horchen mal nach, wie das wohl klingt - im Interview mit einem der Ausrichter Maximilian Haberer.

Rheinpegel-Podcast live: Wie familienfreundlich ist Düsseldorf?

Die Radwege sind zu eng, es fehlen Kita-Plätze - aber dafür richtet die Stadt große Ferienfreizeiten aus und hat eine tolle Kinderbibliothek… Wie familienfreundlich ist Düsseldorf? Und was könnte die Stadt noch tun, damit Kinder und ihre Eltern sich wohlfühlen? Das fragen wir die, die sich damit besonders gut auskennen: die Kinder und Eltern selbst. Und die Familienpolitiker der Stadt. Live am 15. Oktober 2022 ab 13.45 Uhr in der Stadtbibliothek Düsseldorf. Anmeldungen erbeten, aber keine Pflicht: rheinpegel@rheinische-post.de.

Diese Episode wird möglich durch Werbung der Kunstkommission Düsseldorf. Informationen zum Theater of Hopes and Expectations gibt es hier.

Der Rheinpegel - alles, was Düsseldorf bewegt

Jede Woche sprechen unsere Düsseldorf-Podcaster über mindestens drei Themen, die für die Landeshauptstadt gerade besonders wichtig sind. Von Stadtpolitik bis zu neuen Restaurants, von der Verkehrswende bis zu aufsehenerregenden Kriminalfällen: Was in Düsseldorf passiert, findet sich im Rheinpegel-Podcast wieder. Wir erklären Hintergründe, sprechen mit Entscheidern und erzählen besondere Geschichten. Für alle, die wissen wollen, was die schönste Stadt am Rhein bewegt.

Abonnieren Sie jetzt den Rheinpegel!

Sie möchten den Rheinpegel gern jede Woche ganz bequem und kostenlos hören? Abonnieren Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App auf Smartphone oder Tablet.

Sie können den Podcast auch manuell abonnieren. Fügen Sie einfach die URL https://cdn.julephosting.de/podcasts/85-rheinpegel-der-dusseldorf-podcast/feed.rss zu Ihren Podcast-Abos hinzu.

Technische Probleme?

Hier finden Sie mehr Infos.

Oder Sie schreiben uns eine Mail - wir helfen gern!

Ihre Werbung im Rheinpegel-Podcast!

Sie möchten im Rheinpegel werben? Wir beraten Sie gerne unter 0211 505-2645 oder unter produktmanagement@rheinische-post.de.

Kennen Sie schon unsere weiteren Podcasts?

Die Rheinische Post bietet jede Menge Nachrichten, Hintergründe, Analysen und Diskussionen zum Hören an - und das kostenfrei. All unsere Podcasts finden Sie in Ihrer Podcast-App und bei Spotify.

Fohlenfutter Immer montags sprechen die Sportredakteure Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz über alles, was Borussia Mönchengladbach betrifft. Hier gibt es mehr Infos.

Immer montags sprechen die Sportredakteure Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz über alles, was Borussia Mönchengladbach betrifft. Hier gibt es mehr Infos. Aufwacher Die wichtigsten News, in fünfzehn Minuten zusammengefasst - das ist der Rheinische Post Aufwacher. Er erscheint jeden Werktag gegen 5 Uhr. Wir bieten ihn auch als Düsseldorf-Aufwacher mit den wichtigsten News aus der Landeshauptstadt an. Hier hören Sie die aktuelle Folge.

Die wichtigsten News, in fünfzehn Minuten zusammengefasst - das ist der Rheinische Post Aufwacher. Er erscheint jeden Werktag gegen 5 Uhr. Wir bieten ihn auch als Düsseldorf-Aufwacher mit den wichtigsten News aus der Landeshauptstadt an. Hier hören Sie die aktuelle Folge. Tonspur Wissen Endlich die Nachrichten verstehen! Bestseller-Autorin Ursula Weidenfeld interviewt Spitzenforscherinnen und -forscher zu aktuellen Themen. Hier gibt es mehr Infos.