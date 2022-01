Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : Stadt verbietet Protest-Zug, Ausblick 2022, Parkplatz soll zu Wald werden

Düsseldorf Darf eine Querdenker-Demonstration durch Düsseldorf ziehen? Die Stadt hat den Protestzug verboten. Dagegen wehren sich die Veranstalter. Der Rheinpegel blickt außerdem auf die Themen, die Düsseldorf 2022 bewegen werden und einen Parkplatz der zum Wald werden soll.

In dieser Folge ist Sportredakteur Stefan Klüttermann zu Gast. Er erklärt, warum die Sportstadt Düsseldorf auf einem schmalen Grat wandert. Zum Schluss geht es um einen Parkplatz der in Zukunft zu einem kleinen Wald werden soll.

Der Rheinpegel - alles, was Düsseldorf bewegt

Jede Woche sprechen unsere Düsseldorf-Podcaster über mindestens drei Themen, die für die Landeshauptstadt gerade besonders wichtig sind. Von Stadtpolitik bis zu neuen Restaurants, von der Verkehrswende bis zu aufsehenerregenden Kriminalfällen: Was in Düsseldorf passiert, findet sich im Rheinpegel-Podcast wieder. Wir erklären Hintergründe, sprechen mit Entscheidern und erzählen besondere Geschichten. Für alle, die wissen wollen, was die schönste Stadt am Rhein bewegt.