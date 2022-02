Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : Sollte sich die Sportstadt Düsseldorf von Rheinmetall sponsern lassen?

Düsseldorf Imageplus gegen Geld - so funktioniert Sponsoring. Eigentlich ein normaler Vorgang. Den Grünen im Düsseldorfer Stadtrat gefällt aber gar nicht, wer demnächst Handball, Basketball und Trendsportarten in Düsseldorf unterstützt: der Rüstungskonzern Rheinmetall.

Rheinmetall verdient sein Geld unter anderem mit Autoteilen - aber eben auch mit Panzern und Waffen. Mit diesem Geld werden demnächst der Bergische HC und die Capitol Bascats unterstützt. Kostenpflichtiger Inhalt Die Grünen haben angekündigt, das im Stadtrat diskutieren zu wollen. Die CDU dagegen findet dem Vernehmen nach die Sache unproblematisch . Bahnt sich ein Streit in der Rathaus-Kooperation an?

Der Rheinpegel - alles, was Düsseldorf bewegt

