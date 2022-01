Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : OB vs. Jonges, Testzentrums-Boom und Unverpackt-Lieferservice

Düsseldorf Die Jonges akzeptieren keine Frauen als Mitglieder. Einer der Männer im Heimatverein findet das doof. Sein Name: Stephan Keller. Sein Beruf: Oberbürgermeister. Außerdem: Wie sich Geld mit Testzentren verdienen lässt und der neue Unverpackt-Lieferservice im Test.

Die Jonges sind ein enorm einflussreicher Düsseldorfer Heimatverein. Dass bei ihnen zur Männer mitmischen dürfen, ist seit Jahrzehnten ein Politikum. Jetzt hat der Oberbürgermeister der Stadt, Stephan Keller, deutlich gesagt, dass er das nicht gut findet. Als Oberbürgermeister. Als Privatmann ist er offenbar weiter zufriedenes Mitglied. Von diesen und weiteren feinen Unterschieden weiß unser Chefreporter Uwe-Jens Ruhnau zu berichten - Kostenpflichtiger Inhalt und tut das auch hier.

Links ein Testzentrum, rechts ein Testzentrum. Und in der Mitte - auch ein Testzentrum. So sieht das in Düsseldorf teilweise aus. Kein Wunder: Das Geschäft boomt. Arne Lieb hat mal recherchiert, Kostenpflichtiger Inhalt wie es genau funktioniert.

Weniger häufig als Testzentren gibt es Unverpackt-Läden. Vielleicht ein Grund, warum viele Menschen zwar gerne Müll vermeiden würden, aber den Weg in so einen Laden eher noch nicht gefunden haben. Zwei Gründerinnen und ein Gründer aus Düsseldorf wollen das ändern: Sie liefern ab sofort "unverpackte" Waren per Fahrrad aus, die man online bestellen kann. Wir haben das Ganze getestet und mit Marketingchefin Carolin Heuser gesprochen.

Das Rheinpegel_index-Team Helene Pawlitzki

Projektleiterin Podcasts Rheinische Post Arne Lieb

Stellv. Leiter der Lokalredaktion Düsseldorf

Der Rheinpegel - alles, was Düsseldorf bewegt

Jede Woche sprechen unsere Düsseldorf-Podcaster über mindestens drei Themen, die für die Landeshauptstadt gerade besonders wichtig sind. Von Stadtpolitik bis zu neuen Restaurants, von der Verkehrswende bis zu aufsehenerregenden Kriminalfällen: Was in Düsseldorf passiert, findet sich im Rheinpegel-Podcast wieder. Wir erklären Hintergründe, sprechen mit Entscheidern und erzählen besondere Geschichten. Für alle, die wissen wollen, was die schönste Stadt am Rhein bewegt.

