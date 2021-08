Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : Neue Coronaschutzverordnung und die Bundestagswahl

Düsseldorf In dieser kurzen Folge geht es um die Coronaschutzverordnung. Die 3G-Regel gilt seit Freitag (20. August) und das bringt viele Lockerungen mit sich.

Gleichzeitig wird es für Ungeimpfte aber auch teuer, wenn sie an allem teilnehmen wollen. Und wir schauen auf die Kandidaten für die Bundestagswahl, wo ihr jetzt schon wählen könnt und was ihr wissen müsst.

Der Rheinpegel - alles, was Düsseldorf bewegt

Jede Woche sprechen unsere Düsseldorf-Podcaster über mindestens drei Themen, die für die Landeshauptstadt gerade besonders wichtig sind. Von Stadtpolitik bis zu neuen Restaurants, von der Verkehrswende bis zu aufsehenerregenden Kriminalfällen: Was in Düsseldorf passiert, findet sich im Rheinpegel-Podcast wieder. Wir erklären Hintergründe, sprechen mit Entscheidern und erzählen besondere Geschichten. Für alle, die wissen wollen, was die schönste Stadt am Rhein bewegt.