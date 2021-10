Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : Episoden-Tausch: Wie steht's ums Kom(m)ödchen?

Düsseldorf In dieser Folge hört ihr dieses Mal die Kollegen vom Podcast Wortgewandt. Wir haben Episoden getauscht, nächste Woche hört ihr den Rheinpegel wieder regulär. In dieser Folge sprechen die Kollegen mit Maike Kühl und Martin Maier-Bode, zwei Mitgliedern des Kom(m)ödchen-Ensembles.

Der Rheinpegel - alles, was Düsseldorf bewegt

