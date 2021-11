Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : Der Zoch kütt später, Weihnachtsmarktleckereien und die neue Zentralbibliothek

Düsseldorf Rosen(montags)krieg zwischen dem Düsseldorfer CC und (quasi) dem Rest der Welt: Im Düsseldorf-Podcast erklären wir, wie und warum es zum Eklat kam und was jetzt passiert. Außerdem: Acht Dinge, die Sie auf dem Weihnachtsmarkt probieren sollten – und eine Zentralbibliothek, die den Besuch unbedingt wert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Düsseldorfer Carnevals Committee (CC) hat den Rosenmontagszug ins Frühjahr verlegt – und erntet einen Shitstorm von allen Seiten. Was zunächst eine gute Idee schien – schließlich steigen die Corona-Zahlen und Düsseldorf hat ja schon 2016 mal Rosenmontag im Frühling gefeiert – passt weder den anderen Karnevalisten noch den Menschen, die finden, ein Karnevalsumzug am Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust passe nicht so gut. Im Podcast erklärt RP-Redakteur Arne Lieb, welche anderen Argumente es gegen den avisierten 8. Mai gibt.

Zu Gast in dieser Folge, die im Library-Lab der neuen Zentralbibliothek im KAP1 entstanden ist, ist ZB-Leiter Stephan Schwering. Er erzählt vom langen Weg ins neue Gebäude und was es dort Neues zu entdecken gibt.

Außerdem sprechen wir über den Weihnachtsmarkt. Wer weiß, wie lange er noch geöffnet hat! Beeilen sollte man sich, denn es gibt kulinarisch einiges zu entdecken. RP-Podcastchefin Helene Pawlitzki hat sich umgesehen und sogar etwas zum Probieren mitgebracht.

Arne Lieb

Stellv. Leiter der Lokalredaktion Düsseldorf Charlotte Großer

Freie Journalistin

Aktuell befragen wir die Hörer des Rheinpegel-Podcasts, um das Format noch nützlicher und besser zu machen. Diesmal wollen wir wissen: Wie lang sollten die Episoden des Rheinpegel-Podcasts sein? Antworten bitte per Mail an rheinpegel@rheinische-post.de. Danke!

Liebe Grüße

Helene

Der Rheinpegel - alles, was Düsseldorf bewegt

Jede Woche sprechen unsere Düsseldorf-Podcaster über mindestens drei Themen, die für die Landeshauptstadt gerade besonders wichtig sind. Von Stadtpolitik bis zu neuen Restaurants, von der Verkehrswende bis zu aufsehenerregenden Kriminalfällen: Was in Düsseldorf passiert, findet sich im Rheinpegel-Podcast wieder. Wir erklären Hintergründe, sprechen mit Entscheidern und erzählen besondere Geschichten. Für alle, die wissen wollen, was die schönste Stadt am Rhein bewegt.

Abonnieren Sie jetzt den Rheinpegel!

Sie möchten den Rheinpegel gern jede Woche ganz bequem und kostenlos hören? Abonnieren Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App auf Smartphone oder Tablet.

Sie können den Podcast auch manuell abonnieren. Fügen Sie einfach die URL https://cdn.julephosting.de/podcasts/85-rheinpegel-der-dusseldorf-podcast/feed.rss zu Ihren Podcast-Abos hinzu.

Technische Probleme?

Hier finden Sie mehr Infos.

Oder Sie schreiben uns eine Mail - wir helfen gern!

Ihre Werbung im Rheinpegel-Podcast!

Sie möchten im Rheinpegel werben? Wir beraten Sie gerne unter 0211 505-2645 oder unter produktmanagement@rheinische-post.de.

Kennen Sie schon unsere weiteren Podcasts?

Die Rheinische Post bietet jede Menge Nachrichten, Hintergründe, Analysen und Diskussionen zum Hören an - und das kostenfrei. All unsere Podcasts finden Sie in Ihrer Podcast-App und bei Spotify.

Fohlenfutter Immer montags sprechen die Sportredakteure Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz über alles, was Borussia Mönchengladbach betrifft. Hier gibt es mehr Infos.

Immer montags sprechen die Sportredakteure Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz über alles, was Borussia Mönchengladbach betrifft. Hier gibt es mehr Infos. Aufwacher Die wichtigsten News, in fünfzehn Minuten zusammengefasst - das ist der Rheinische Post Aufwacher. Er erscheint jeden Werktag gegen 5 Uhr. Wir bieten ihn auch als Düsseldorf-Aufwacher mit den wichtigsten News aus der Landeshauptstadt an. Hier hören Sie die aktuelle Folge.

Die wichtigsten News, in fünfzehn Minuten zusammengefasst - das ist der Rheinische Post Aufwacher. Er erscheint jeden Werktag gegen 5 Uhr. Wir bieten ihn auch als Düsseldorf-Aufwacher mit den wichtigsten News aus der Landeshauptstadt an. Hier hören Sie die aktuelle Folge. RP Audio-Artikel Wir lesen Ihnen unsere besten Artikel vor - täglich fünf Analysen, Reportagen oder Kommentare. Exklusiv für Abonnenten von RP+. Mehr erfahren? Hier entlang...