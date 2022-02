Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : Corona-Demo, Gegendemo, Pooltest-Protest und es waren einmal Märchenwochen

Düsseldorf Hätte die Stadt Anfang Januar eine Demo gegen die Corona-Maßnahmen verbieten dürfen? Darüber hat ein Gericht entschieden. Erlaubt bleibt eine Demo gegen Querdenker am Wochenende. Außerdem geht's im Podcast um Kita-Pooltests und die Märchenwochen.

Auch Protest gab es von Eltern, deren Kinder in Düsseldorfer Kitas gehen. Kostenpflichtiger Inhalt Wegen vieler positiver Pool-Tests durften massenhaft Kinder nicht in ihre Gruppen , sondern mussten immer wieder und oft für mehrere Tage zu Hause betreut werden. Kostenpflichtiger Inhalt Jetzt hat das Jugendamt eingelenkt und die Regeln geändert . Es bleibt aber bei einer Gratwanderung zwischen Sicherheit für die Kinder und Entlastung für die Eltern - eigentlich eine unhaltbare Situation.

Erbaulicher ist da diese Nachricht: Aktuell sind Märchenwochen in Düsseldorf! Mehr zum Programm steht hier . Wir haben mit der Autorin, Schauspielerin und Sängerin Franka von Werden gesprochen, wieso Märchen immernoch der Renner bei Kindern sind - und wie man sie am Besten erzählt.

Der Rheinpegel - alles, was Düsseldorf bewegt

Jede Woche sprechen unsere Düsseldorf-Podcaster über mindestens drei Themen, die für die Landeshauptstadt gerade besonders wichtig sind. Von Stadtpolitik bis zu neuen Restaurants, von der Verkehrswende bis zu aufsehenerregenden Kriminalfällen: Was in Düsseldorf passiert, findet sich im Rheinpegel-Podcast wieder. Wir erklären Hintergründe, sprechen mit Entscheidern und erzählen besondere Geschichten. Für alle, die wissen wollen, was die schönste Stadt am Rhein bewegt.