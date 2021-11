Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : Änderung bei Müllentsorgung, Radwegebau und Ratten-Brand

Düsseldorf In dieser Folge geht es um die Pläne für die Neuausschreibung des Müllentsorgers in Düsseldorf.

49 Prozent der Anteile möchte die Stadt sich selbst sichern, um so mehr Handlungsspielraum zu haben. Die anderen 51 Prozent müssen neu ausgeschrieben werden. Außerdem sprechen wir über einen wichtigen Knotenpunkt im Radwege-Netz: Der Ludwig-Hammers-Platz, also der Knotenpunkt direkt hinter dem Bilker Bahnhof wird Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher. Und wir sprechen über einen kuriosen Gerichtsfall - eine Düsseldorferin musste vor Gericht, weil sie ihren Kühlschrank abgefackelt hat, als sie darin nach einer Ratte suchte.

Der Rheinpegel - alles, was Düsseldorf bewegt

Jede Woche sprechen unsere Düsseldorf-Podcaster über mindestens drei Themen, die für die Landeshauptstadt gerade besonders wichtig sind. Von Stadtpolitik bis zu neuen Restaurants, von der Verkehrswende bis zu aufsehenerregenden Kriminalfällen: Was in Düsseldorf passiert, findet sich im Rheinpegel-Podcast wieder. Wir erklären Hintergründe, sprechen mit Entscheidern und erzählen besondere Geschichten. Für alle, die wissen wollen, was die schönste Stadt am Rhein bewegt.