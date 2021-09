Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : 2G in Düsseldorf! Graffiti am Bahnhof & Bücherbummel is back

2G in Düsseldorf! Graffiti am Bahnhof & Bücherbummel is back

Düsseldorf Letzte Woche hatten wir über die Überlegungen gesprochen, jetzt hat die Stadt sich dazu entschieden. Demnächst gilt auf städtischen Veranstaltungen die 2G-Regel.

Außerdem sorgt ein schönes Graffiti am S-Bahnhof Eller-Mitte jetzt für staunende Gesichter - der Schandfleck an der Gumberstraße ist jetzt ein richtiger Hingucker. https://rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/stadtteile/eller/bahnhof-in-duesseldorf-eller-graffiti-verschoenern-die-station_aid-62743445 " target="_blank">Hier könnt ihr alles dazu nachlesen und kommt zum Bilder-Band.

Der Rheinpegel - alles, was Düsseldorf bewegt

Jede Woche sprechen unsere Düsseldorf-Podcaster über mindestens drei Themen, die für die Landeshauptstadt gerade besonders wichtig sind. Von Stadtpolitik bis zu neuen Restaurants, von der Verkehrswende bis zu aufsehenerregenden Kriminalfällen: Was in Düsseldorf passiert, findet sich im Rheinpegel-Podcast wieder. Wir erklären Hintergründe, sprechen mit Entscheidern und erzählen besondere Geschichten. Für alle, die wissen wollen, was die schönste Stadt am Rhein bewegt.