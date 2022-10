Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : René Benko, ein Klo für den Stresemannplatz und ein verschwundenes Gericht

Düsseldorf Was bedeuten Benkos Probleme für Düsseldorf? Was ist das Besondere an der neuen Toilette auf dem Stresemannplatz? Und hat jemand die Akten der Bundesdisziplinarkammer X verschwinden lassen? Drei Themen, eine Episode - unser Wochenrückblick für Düsseldorf.

Der Österreicher René Benko ist mit seiner Signa-Gruppe schon lange in Düsseldorf aktiv. Besonders drei Projekte verbinden ihn und seine Firma mit der Landeshauptstadt: der ehemalige Kaufhof Wehrhahn, wo die neue Oper entstehen könnte; das Carsch-Haus, das zu einer Filiale der Luxuswarenhausgruppe "KaDeWe" umgebaut werden soll; und der Kaufhof an der Königsallee. Doch die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Bestechungsvorwürfen gegen Benko. Und die Politik in Düsseldorf ist in Sorge .

Obdachlose auf dem Stresemannplatz müssen auch mal auf die Toilette. Wenn's keine gibt, gehen sie halt in die Hauseingänge. Damit das in Zukunft nicht mehr passiert, hat die Stadt ein öffentliches Klo auf den Stresemannplatz gesetzt - kurzerhand. Es ist nicht mit der Kanalisation verbunden und braucht weder Strom noch Wasser von außen. Wie das funktioniert, erklären wir im Podcast.

Der Düsseldorfer Anwalt Robert Hotstegs mag keine weißen Flecken. Deswegen will er herausfinden, was aus der Bundesdisziplinarkammer X geworden ist, die von 1953 bis 1967 über Verstöße von Angestellten im öffentlichen Dienst urteilte. Denn das Gericht war auch zuständig für die Aufarbeitung der Verbrechen, die Beamte in der NS-Zeit begingen. Komischerweise sind die Aktenbestände nicht auffindbar. Dabei wären sie historisch sicherlich interessant. Den aktuellen Stand der Recherche findet man zusammengefasst hier. Hinweise für die Recherche an buero@difdi.eu. Wer die Recherche mit einer Spende unterstützen möchte, kann das hier tun.

Der Rheinpegel - alles, was Düsseldorf bewegt

Jede Woche sprechen unsere Düsseldorf-Podcaster über mindestens drei Themen, die für die Landeshauptstadt gerade besonders wichtig sind. Von Stadtpolitik bis zu neuen Restaurants, von der Verkehrswende bis zu aufsehenerregenden Kriminalfällen: Was in Düsseldorf passiert, findet sich im Rheinpegel-Podcast wieder. Wir erklären Hintergründe, sprechen mit Entscheidern und erzählen besondere Geschichten. Für alle, die wissen wollen, was die schönste Stadt am Rhein bewegt.

Abonnieren Sie jetzt den Rheinpegel!

Sie möchten den Rheinpegel gern jede Woche ganz bequem und kostenlos hören? Abonnieren Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App auf Smartphone oder Tablet.

Das Rheinpegel-Team Helene Pawlitzki

Projektleiterin Podcasts Rheinische Post Arne Lieb

Stellv. Leiter der Lokalredaktion Düsseldorf

Sie können den Podcast auch manuell abonnieren. Fügen Sie einfach die URL https://cdn.julephosting.de/podcasts/85-rheinpegel-der-dusseldorf-podcast/feed.rss zu Ihren Podcast-Abos hinzu.

Technische Probleme?

Hier finden Sie mehr Infos.

Oder Sie schreiben uns eine Mail - wir helfen gern!

Ihre Werbung im Rheinpegel-Podcast!

Sie möchten im Rheinpegel werben? Wir beraten Sie gerne unter 0211 505-2645 oder unter produktmanagement@rheinische-post.de.

Kennen Sie schon unsere weiteren Podcasts?

Die Rheinische Post bietet jede Menge Nachrichten, Hintergründe, Analysen und Diskussionen zum Hören an - und das kostenfrei. All unsere Podcasts finden Sie in Ihrer Podcast-App und bei Spotify.

Fohlenfutter Immer montags sprechen die Sportredakteure Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz über alles, was Borussia Mönchengladbach betrifft. Hier gibt es mehr Infos.

Immer montags sprechen die Sportredakteure Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz über alles, was Borussia Mönchengladbach betrifft. Hier gibt es mehr Infos. Aufwacher Die wichtigsten News, in fünfzehn Minuten zusammengefasst - das ist der Rheinische Post Aufwacher. Er erscheint jeden Werktag gegen 5 Uhr. Wir bieten ihn auch als Düsseldorf-Aufwacher mit den wichtigsten News aus der Landeshauptstadt an. Hier hören Sie die aktuelle Folge.

Die wichtigsten News, in fünfzehn Minuten zusammengefasst - das ist der Rheinische Post Aufwacher. Er erscheint jeden Werktag gegen 5 Uhr. Wir bieten ihn auch als Düsseldorf-Aufwacher mit den wichtigsten News aus der Landeshauptstadt an. Hier hören Sie die aktuelle Folge. Tonspur Wissen Endlich die Nachrichten verstehen! Bestseller-Autorin Ursula Weidenfeld interviewt Spitzenforscherinnen und -forscher zu aktuellen Themen. Hier gibt es mehr Infos.