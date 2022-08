Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : Katar-WM-Boykott, Schluss mit Luxusmüsli und Graf-Adolf-Vorzeigestraße

Düsseldorf Welche Düsseldorfer Kneipen boykottieren die Fußball-WM in Katar? Welche Annehmlichkeiten kann sich die Stadt wegen leerer Kassen bald nicht mehr leisten? Und wird die Graf-Adolf-Straße bald zweispurig für Autos? Antworten in dieser Ausgabe unseres Düsseldorf-Podcasts.

Fußball-WM 2022 - Public-Viewing-Boykott in mehreren Düsseldorfer Kneipen

Die Liste der Kritikpunkte an der Weltmeisterschaft in Katar im November ist lang. Neben einer fehlenden Fußballtradition und schlechten klimatischen Bedingungen für das Turnier stoßen viele die grassierende Homophobie, die Frauenfeindlichkeit und die Menschenrechtsverletzungen, insbesondere bei der Errichtung der WM-Infrastruktur, ab: Arbeiter bekommen knappen oder keinen Lohn, leben in schlimmen Unterkünften, arbeiten unter menschenunwürdigen miese Bedingungen und können nicht fliehen, weil sie ihre Pässe abgeben mussten. Menschenrechtsorganisationen und Medien berichten von vielen Toten aufgrund dieser Umstände.

Deshalb wollen einige Düsseldorfer Kneipen keine Spiele dieser WM zeigen. Noch vor Bilker Häzz und Zakk hat Daniel Vollmer, Inhaber der Ratematäng-Bar in der Altstadt, diesen Schritt öffentlich kommuniziert. Im Podcast spricht er über seine Gründe und was er sich von der Aktion erhofft.

Das Rheinpegel-Team Helene Pawlitzki

Projektleiterin Podcasts Rheinische Post Arne Lieb

Stellv. Leiter der Lokalredaktion Düsseldorf

Düsseldorf muss sparen - will aber nicht

Düsseldorf gibt mehr aus, als es einnimmt. Schon seit der Corona-Pandemie. Der Krieg in der Ukraine tut sein übriges: Die Unterbringung von Flüchtlingen ist sehr teuer, die Energiepreise steigen, die Inflation auch.

Die Stadt muss also eigentlich sparen. Schade, denn es gab eine Reihe von Projekten, für die OB Stephan Keller viel Geld ausgeben wollte. Stattdessen gibt es jetzt eine Debatte darum, wann eigentlich wieder ein strukturell ausgeglichener Haushalt erreicht werden kann. Die Ziele des Oberbürgermeisters sind auch in diesem Bereich in Gefahr.

Graf-Adolf-Straße der Zukunft: weniger Autos, weniger Müll?

Sie ist eine der interessantesten und schrecklichsten Straßen Düsseldorfs: die Graf-Adolf-Straße. Nahe der Luxusmeile Königsallee, sieht sie an vielen Ecken alles andere als luxuriös aus. Man findet hier nette Restaurants und interessante Geschäfte, aber auch Trinker und Obdachlose. Sie ist vielbefahren, laut und vielfach etwas zugemüllt. Und sie ist eine der wichtigsten Verkehrsadern der Stadt.



Die Interessen- und Standortgemeinschaft (ISG) Graf-Adolf-Straße will, dass die Straße Vorzeigestraße wird. Und hat dazu ein paar interessante Vorschläge. Zum Beispiel: Wie wäre es, wenn man den Platz für Autos halbiert und stattdessen auf Grün und Gastro setzt? Uwe-Jens Ruhnau, Chefreporter der Lokalredaktion Düsseldorf, spricht im Podcast über die Pläne.

Der Rheinpegel - alles, was Düsseldorf bewegt

Jede Woche sprechen unsere Düsseldorf-Podcaster über mindestens drei Themen, die für die Landeshauptstadt gerade besonders wichtig sind. Von Stadtpolitik bis zu neuen Restaurants, von der Verkehrswende bis zu aufsehenerregenden Kriminalfällen: Was in Düsseldorf passiert, findet sich im Rheinpegel-Podcast wieder. Wir erklären Hintergründe, sprechen mit Entscheidern und erzählen besondere Geschichten. Für alle, die wissen wollen, was die schönste Stadt am Rhein bewegt.

