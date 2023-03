Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" Öl gegen Klimakleber, Blumen für die Stadt und teures Eis

Das ist ein Thema in dieser Episode des Rheinpegel-Podcasts. Zuerst sprechen wir aber über Klimaaktivisten, die sich an Straßen festkleben. Die kriegt die Polizei mittlerweile ganz gut - und relativ schnell - wieder ab. Und benutzt dafür einen ganz besonderen Saft: Speiseöl. Möchte darüber aber nicht all zu viel reden. Nicht reden möchte auch der Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU), nämlich mit den sogenannten Klimaklebern (die ja gar nicht am Klima kleben, sondern am Asphalt): Anders als sein Amtskollege in Hannover wird er nicht mit den Aktivistinnen verhandeln, sagt er - und erst recht keinen offenen Brief an die Bundesregierung schreiben, damit sie ihre Blockadeaktionen in dieser Stadt unterlassen. Prinzip oder Pragmatismus? Darüber diskutieren Helene Pawlitzki und Uwe-Jens Ruhnau in dieser Episode.