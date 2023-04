Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" Feiern in Düsseldorf – Tipps von dreien, die es wissen müssen

Früher war Düsseldorf eine legendäre Party-Stadt. Punk im Ratinger Hof, Edeldiskos an der Kö… macht Ausgehen in Düsseldorf noch so viel Spaß wie damals? Wie kriegt man Menschen zum Tanzen? Was muss sonst noch gegeben sein, damit die Stimmung richtig gut wird? Und wie wird der Abend wirklich unvergesslich? Darum geht es in dieser Episode des Rheinpegel-Podcasts. Alle Infos zur Tanz-in-den-Mai-Party von I love Düsseldorf gibt es hier.