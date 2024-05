Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" Eine neue Oper für Düsseldorf - die Diskussion

Was wollen die Grünen, was will die CDU und was will die SPD genau? Darüber sprechen wir in dieser Episode mit drei Menschen, die sich im Düsseldorfer Stadtrat engagieren und die Debatte maßgeblich mitgestalten. Und zwar an Ort und Stelle - direkt neben dem Opernhaus im Hofgarten, um den es in der Debatte ja auch immer wieder geht.