Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : Problemflamingo Opernhaus - wie die Debatte um das Jahrhundertprojekt läuft

Düsseldorf Diese Woche machen wir im Podcast einen kleinen Spaziergang zu den wichtigsten Themen der Innenstadt: Vom Neubau der Oper über die Zukunft der Gaslaternen bis zum Waffenverbot in der Altstadt - und schließlich zum neuen Platz vorm Schauspielhaus, der ein kleines Fettproblem hat.

Man sollte öfter in Düsseldorf spazieren gehen - dann lernt man so einiges. Zum Beispiel, wegen welcher Uhr die Menschen mitten am Tag bei einem Schweizer Hersteller anstehen. Man kann aber auch einfach den Düsseldorf-Podcast hören und erfährt dann unter anderem dies:

Das alte Opernhaus wird erneuert. Wo und in welcher Form? Das sollen eine Bürgerbeteiligung und ein Wettbewerb ergeben. Doch die Stadtpolitik streitet: Was soll so ein Opernhaus leisten, für wen ist es da? Einfach "nur" für Opernliebhaber? Oder muss es ein inklusives Haus für alle sein, das dementsprechend unterschiedliche Angebote macht? Wir bilden den Stand der Debatte ab.

Eigentlich war ja für die historischen Gaslaternen ein Kompromiss gefunden: Sie sollen in bestimmtem Umfang bleiben und werden teils saniert. Doch nun stellen insbesondere die Grünen diese Kompromiss wieder in Frage. Der Grund: Energie ist knapp und teuer. Und der Klimawandel Realität.

In der Altstadt soll unter anderem eine Waffenverbotszone dafür sorgen, dass es weniger Gewaltdelikte mit Messern gibt. Bringt das was? Nein, sagt ein Waffenexperte.

Der Gustav-Gründgens-Platz vor dem Schauspielhaus wird endlich eingeweiht - das vorläufige Ende der Neugestaltung dieses Teils der Innenstadt. Düsseldorf ist stolz. Wir machen eine Ortsbegehung und stellen fest: Toller Platz - aber gab's den auch ohne Flecken?

Der Rheinpegel - alles, was Düsseldorf bewegt

Jede Woche sprechen unsere Düsseldorf-Podcaster über mindestens drei Themen, die für die Landeshauptstadt gerade besonders wichtig sind. Von Stadtpolitik bis zu neuen Restaurants, von der Verkehrswende bis zu aufsehenerregenden Kriminalfällen: Was in Düsseldorf passiert, findet sich im Rheinpegel-Podcast wieder. Wir erklären Hintergründe, sprechen mit Entscheidern und erzählen besondere Geschichten. Für alle, die wissen wollen, was die schönste Stadt am Rhein bewegt.

Das Rheinpegel-Team Helene Pawlitzki

Projektleiterin Podcasts Rheinische Post Arne Lieb

Stellv. Leiter der Lokalredaktion Düsseldorf

