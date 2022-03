Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : Gehen uns bald die Pommes aus?

Düsseldorf Spoiler: Nein, aber sie werden teurer. Das erscheint aber als recht nebensächliches Problem angesichts des Kriegs und der vielen Geflüchteten, die die Stadt vernünftig unterbringen muss. Darüber sprechen wir - und über Kunst im öffentlichen Raum, die katalogisiert werden soll.

In Parks, auf Plätzen und Straßen steht in Düsseldorf so einiges herum, was künstlerischen Wert hat. Aber vieles sieht eher abgerockt aus. Plus: Viele Kunstwerke hat die Stadt eingelagert. Was gibt es eigentlich so und in welchem Zustand ist es? Darüber will sich der Stadtrat einen Überblick verschaffen und hat das Kulturamt beauftragt, die Kunst zu katalogisieren. Auch eine digitale Plattform für Bürger soll es geben. Aber: Das kann dauern. Wir bleiben dran.