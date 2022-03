Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : Neuer Service in Düsseldorf - der Museum Express bringt Kunst nach Hause

Düsseldorf Bis zu 900 Menschen aus der Ukraine erwartet Düsseldorf täglich. Wie bereitet sich die Stadt vor? Im Stadtrat wurde diskutiert, ob sich die Sportstadt von dem Rüstungskonzern Rheinmetall sponsern lassen darf. Kunst kommt jetzt zu euch nach Hause - mit dem Museum-Express.

Ukrainische Flüchtlinge in Düsseldorf

Bis zu 900 Ukrainer am Tag kommen seit Kriegsausbruch nach Düsseldorf. Das sind deutlich mehr Geflüchtete, als auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015. Nun ist die Frage: Wie werden all diese Menschen untergebracht und versorgt? Kostenpflichtiger Inhalt Diese Woche hat sich dazu in Düsseldorf viel getan.

Was muss ich in Düsseldorf bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine beachten?

Wer selbst geflüchtete Menschen bei sich aufnimmt, sollte sich vorher genau überlegen, wie das Hilfsangebot aussehen soll: Sollen die Menschen nur fürs erste oder länger bleiben? Geht es auch um finanzielle Hilfe? Um Hilfe im Alltag, wie zum Beispiel bei Behördengängen? Geflüchtete haben Anspruch auf Sozialleistungen, aber die Beantragung ist kompliziert. Bedenken sollte man die Sprachbarriere. Und es ist sinnvoll, mit den Menschen ein Gespräch über den Impfstatus und das Verhalten während der Corona-Pandemie zu führen. Mehr Infos gibt es hier.

Wo werden die Flüchtlinge in Düsseldorf registriert?

Direkt hinter dem Hauptbahnhof auf dem Bertha-von-Suttner-Platz hat ein Info-Point geöffnet. Er befindet sich in der ersten Etage der früheren Zentralbibliothek. Zwischen 8 und 18 Uhr empfangen an 20 Schaltern städtische Mitarbeiter und Ehrenamtler die Zufluchtsuchenden. Geöffnet ist an sieben Tagen in der Woche. Allen Menschen wird auch gleich eine Impfung angeboten - eine Etage tiefer.

Welche Internetseiten bieten Infos zur Aufnahme von Flüchtlingen in Düsseldorf?

Das Amt für Migration und Flüchtlinge hat ein FAQ zum Thema zusammengestellt. Das ist hier zu finden.

Sportstadt-Sponsoring durch Rheinmetall

Es geht um Arbeitsplätze, um Geld für Handball, es geht um Krieg und Frieden: Kostenpflichtiger Inhalt Im Stadtrat wurde diese Woche emotional diskutiert darüber, ob sich die Sportstadt Düsseldorf vom Rüstungskonzern Rheinmetall sponsorn lassen soll und darf. Die Grünen hatten ein Aus für das Sponsoring gefordert. Dieser Antrag scheiterte. Nun erarbeitet die Stadtverwaltung ein Regelwerk, welche Unternehmen künftig als Unterstützer für die Sportstadt und andere städtische Gesellschaften erwünscht sind. Dafür stimmte eine breite Mehrheit mit Ausnahme der Linken und zwei der drei AfD-Stimmen.

Museum Express - das NRW-Forum kommt zu euch nach Hause

Was ist der Museum Express?

Der Düsseldorfer Künstler Sebastian Jung bringt Kunst zu euch nach Hause: Im Rucksack hat er einen Mini-Ausstellungsraum und präsentiert Bilder oder Objekte. Der Service ist kostenlos und kann per Mail oder Instagram gebucht werden.

Wo kann ich den Museum Express buchen?

Gebucht werden kann der Service via Instagram (Direknachricht an @museum_express) oder per Mail an hello@sebastianjung.website.

An welchen Termin kommt der Museum Express bei mir vorbei?

Die Kunst wird an jedem zweiten Sonntag ab dem 13. Februar 2022 ausgeliefert, und zwar zwischen 10 und 20 Uhr. Die Daten sind: 13.03.2022/ 27.03.2022/10.04.2022/24.04.2022/08.05.2022/22.05.2022.

