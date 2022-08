Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : Leben über dem Lieferservice, Energiesparen und Pech für Flughafenparker

Düsseldorf Eine Frau will nicht mehr über einer Flink-Filiale wohnen. Eine Stadt muss Energie sparen. Und ein Parkplatz muss weg. Das und mehr im Düsseldorf-Podcast - jetzt hören!

Das hat uns diese Woche besonders bewegt:

Das mit den Hundekotbeutelspendern - das funktioniert nicht, sagt die Stadt Düsseldorf. Das Netz wird nun nicht weiter ausgebaut. Schlechte Nachrichten für alle Fußgänger in dieser schönen Stadt. Denn es gibt eine Rekordzahl von Hunden. Die Herrchen von Tretminen-Verursachern werden aber nicht belangt.

Auch interessant: Kalt duschen macht gesund und fröhlich. Das ist leider wissenschaftlich erwiesen. Kostenpflichtiger Inhalt Zum Glück reichen 30 Sekunden aus.

Das Rheinpegel-Team Helene Pawlitzki

Projektleiterin Podcasts Rheinische Post Arne Lieb

Stellv. Leiter der Lokalredaktion Düsseldorf

Lärmbelästigung durch Flink? Mieterin kritisiert Lieferdienst

Ganz praktisch, diese Lebensmittel-Lieferdienste. Aber was passiert, wenn man über dem Lager von einem wohnt? Das hat uns Lisa erzählt. Sie wohnt in Oberkassel. Unten im Haus hat der Lieferdienst Flink eine Station. Lisa sagt: Der Lärm raubt allen im Haus den Schlaf. Sie erzählt von Geklapper, Gebrumme und Vibrationen, Anlieferchaos und Ridern, die vor dem Haus Pause machen. Kostenpflichtiger Inhalt Hier ist der Artikel unseres Kollegen Hendrik Gaasterland.

Stadt muss Energie sparen - öffentliche Gebäude werden kälter

Was kann man in Düsseldorf noch kälter und dunkler machen? Die Stadt brennt ein Feuerwerk an Ideen ab, um Energie zu sparen. Kostenpflichtiger Inhalt Arne Lieb kennt sie alle. Und es sollen noch mehr werden.

Düsseldorf schließt Parkplatz an der Theodorstraße

Manche Flugreisende, die am Montag ihr Auto an der Theodorstraße parken und von dort mit dem Shuttle zum Flughafen fahren wollten, hatten einen etwas stressigeren Einstieg in den Urlaub: Die Stadt hatte den Parkplatz dichtgemacht. Wirtschaftsredakteur Alexander Esch erklärt, was dahinter steckt. Kostenpflichtiger Inhalt Hier ist sein Artikel.

Der Rheinpegel - alles, was Düsseldorf bewegt

Jede Woche sprechen unsere Düsseldorf-Podcaster über mindestens drei Themen, die für die Landeshauptstadt gerade besonders wichtig sind. Von Stadtpolitik bis zu neuen Restaurants, von der Verkehrswende bis zu aufsehenerregenden Kriminalfällen: Was in Düsseldorf passiert, findet sich im Rheinpegel-Podcast wieder. Wir erklären Hintergründe, sprechen mit Entscheidern und erzählen besondere Geschichten. Für alle, die wissen wollen, was die schönste Stadt am Rhein bewegt.

