Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : Diskussion um Gaslaternen, der Traum einer Seilbahn und der Anwohnerärger nach der Rheinkirmes

Düsseldorf Wochenlanger Aufbau, 10 Tage Kirmes und wochenlanger Abbau. Einige Anwohner in Oberkassel sind genervt von der Kirmes und erwägen jetzt sogar juristische Schritte gegen den Rummel. Wir sprechen darüber, ob es wirklich so schlimm ist und was für die Anwohner schon jetzt getan wird.

Die Straßenbeleuchtung kommt in vielen NRW-Städten auf den Prüfstand, weil sie viel Energie verbraucht. In Düsseldorf ist es noch einmal ganz anders. Hier steht das größte Netz an Gaslaternen in Deutschland und vor allem das Gas, könnte im Herbst/Winter knapp werden. Was passiert dann mit den Laternen? Warum hält Düsseldorf an den alten Leuchten fest und was kosten sie eigentlich?

Rückschlag für eine Seilbahn

Viele haben sich schon in der Gondel gesehen. Eine Seilbahn an der Bergischen Kaserne im Düsseldorfer Osten wäre toll gewesen. Von den Planungen nimmt die Stadt jetzt aber erst einmal Abstand. Zu teuer und vermutlich auch auf Dauer nicht finanzierbar. Nun soll der Bus aber besser werden und sogar auf der Straße mehr Rechte bekommen. Kostenpflichtiger Inhalt Zum Artikel von Uwe-Jens Ruhnau geht's hier entlang.

Das Rheinpegel-Team Helene Pawlitzki

Projektleiterin Podcasts Rheinische Post Arne Lieb

Stellv. Leiter der Lokalredaktion Düsseldorf

Zu laut und zu lang - Anwohner gegen Rheinkirmes

So manch ein Anwohner ist froh, dass es mit der Rheinkirmes nun vorbei ist. Viel Lärm, Wilparker und Wildpinkler sorgen jedes Jahr für Ärger. Ein Anwohner möchte Klagen und würde es lieber sehen, wenn die Rheinkirmes zur Messe-Kirmes werden würde.

Der Rheinpegel - alles, was Düsseldorf bewegt

Jede Woche sprechen unsere Düsseldorf-Podcaster über mindestens drei Themen, die für die Landeshauptstadt gerade besonders wichtig sind. Von Stadtpolitik bis zu neuen Restaurants, von der Verkehrswende bis zu aufsehenerregenden Kriminalfällen: Was in Düsseldorf passiert, findet sich im Rheinpegel-Podcast wieder. Wir erklären Hintergründe, sprechen mit Entscheidern und erzählen besondere Geschichten. Für alle, die wissen wollen, was die schönste Stadt am Rhein bewegt.

