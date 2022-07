Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : Wutbrief von Geisel, Altstadtkran und King of Stonks

Düsseldorf Was steckt hinter Ex-OB Geisels sehr persönlichem Brief an OB Keller? Wieso hat ein Kran in der Altstadt für Ruhe gesorgt? Und wieviel Düsseldorf steckt in der neuen Netflix-Serie? Das klären wir in dieser Episode des Düsseldorf-Podcasts.

Will Thomas Geisel zurück in die Politik?

Thomas Geisel ist beleidigt. Der Ex-OB hat einen Brief an seinen Nachfolger im Rathaus geschrieben und sich beschwert, zu mindestens einer Veranstaltung nicht eingeladen worden zu sein. Und wurde dabei ziemlich persönlich. RP-Lokalchefin Nicole Lange erzählt in dieser Episode die saftigen Details. Will Geisel vielleicht zurück in die Politik? Jedenfalls hat er keine Lust, sich von den Geschehnissen abhängen zu lassen.

Was hilft gegen Autoposer an der Lambertuskirche?

Das Rheinpegel-Team Helene Pawlitzki

Projektleiterin Podcasts Rheinische Post Arne Lieb

Stellv. Leiter der Lokalredaktion Düsseldorf

Schon länger ärgern sich Altstadtbewohner über Autoposer und Taxis auf Straßen, die eigentlich mehr oder weniger autofrei sein sollten. Jetzt hat ausgerechnet ein riesiges Verkehrshindernis kurz für Beruhigung der Lage gesorgt. Altstadt-Kennerin Brigitte Pavetic weiß mehr.

King of Stonks: So viel Düsseldorf steckt in der Netflix-Serie

Brigitte Pavetic hat sich auch eine neue Netflix-Serie angeschaut, in der ganz viel Düsseldorf stecken soll: King of Stonks heißt sie, ist inspiriert vom Wirecard-Skandal und gar nicht mal so schmeichelhaft für Düsseldorf. Darüber hat sie auch mit dem Regisseur gesprochen. Hier ist der Trailer der Serie auf Youtube.

Der Rheinpegel - alles, was Düsseldorf bewegt

Jede Woche sprechen unsere Düsseldorf-Podcaster über mindestens drei Themen, die für die Landeshauptstadt gerade besonders wichtig sind. Von Stadtpolitik bis zu neuen Restaurants, von der Verkehrswende bis zu aufsehenerregenden Kriminalfällen: Was in Düsseldorf passiert, findet sich im Rheinpegel-Podcast wieder. Wir erklären Hintergründe, sprechen mit Entscheidern und erzählen besondere Geschichten. Für alle, die wissen wollen, was die schönste Stadt am Rhein bewegt.

