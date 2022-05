Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : Rheinpegel LIVE auf dem Japantag

Düsseldorf Was macht Düsseldorf zu Little Tokio? Was fasziniert so viele Menschen an Manga und Animé? Und wieso macht es fit und glücklich, Düsseldorf sauberzumachen? Diese Fragen beantworten tolle Gäste in dieser Episode des Rheinpegel-Podcasts, live aufgezeichnet auf dem Japantag 2022.

600.000 Menschen haben am 21. Mai 2022 japanische Kultur in Düsseldorf gefeiert - und der Rheinpegel-Podcast war dabei. Am RP-Medienmobil vor den Schadow Arkaden haben wir diese Episode live vor Publikum aufgezeichnet. Neben ganz viel Japan-Infos gab es wieder ein paar Spezial-Infos auf unnachahmliche Rheinpegel-Art: Wer hätte gedacht, dass Litschi-Mango die beste Sorte Bubble-Tea ist? Und dass die Nachtwächter-Stadtführer für ihre Hellebarden einen Waffenschein brauchen?

Warum gibt es in Düsseldorf den Japantag?

Weil so viele Japaner in Düsseldorf und Umgebung leben. Einmal im Jahr feiert Düsseldorf die japanische Kultur - schon seit mehr als 20 Jahren. Mitte der 50er Jahre begannen mehrere große japanische Firmen, sich in Düsseldorf niederzulassen. Heute ist die japanische Gemeinde in Düsseldorf die drittgrößte Europas: Mehr als 8000 Japaner sollen im Stadtgebiet leben. Mehr Infos findet ihr auf dieser Seite der Stadt.

Das Rheinpegel-Team Helene Pawlitzki

Projektleiterin Podcasts Rheinische Post Arne Lieb

Stellv. Leiter der Lokalredaktion Düsseldorf

Wann und wo findet die nächste Dokomi statt?

Die Dokomi ist nach eigenen Angaben die größte Convention für Manga, Anime und japanische Kultur in Deutschland. Die nächste Dokomi findet am 4. und 5. Juni (Samstag und Sonntag) in Düsseldorf statt. Die Adresse: Stockumer Kirchstrasse 61. Das hat uns Niklas Hawlitschek, Pressesprecher der Dokomi, in dieser Episode des Düsseldorf-Podcasts Rheinpegel verraten.

Wer räumt jedes Wochenende Müll in Düsseldorf auf?

"Wir räumen Düsseldorf auf!" ist das Motto des Vereins von Eiichiro Kawasaki. Jeden Samstag und Sonntag um 10 Uhr trifft er sich mit seinen Mitstreitern vor dem Düsseldorfer Hauptbahnhof und sammelt Müll ein. Das macht fit und glücklich, sagt er. Wer mitmachen will, findet hier mehr Infos.

Der Rheinpegel - alles, was Düsseldorf bewegt

Jede Woche sprechen unsere Düsseldorf-Podcaster über mindestens drei Themen, die für die Landeshauptstadt gerade besonders wichtig sind. Von Stadtpolitik bis zu neuen Restaurants, von der Verkehrswende bis zu aufsehenerregenden Kriminalfällen: Was in Düsseldorf passiert, findet sich im Rheinpegel-Podcast wieder. Wir erklären Hintergründe, sprechen mit Entscheidern und erzählen besondere Geschichten. Für alle, die wissen wollen, was die schönste Stadt am Rhein bewegt.

