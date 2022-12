Little Tokyo Düsseldorfs hipstes Viertel will ein Make-over

Kostenpflichtiger Inhalt Das will die Interessengemeinschaft Immermannstraße gerne ändern. Ihre Vision für das Japanviertel? "Sauberkeit, Sicherheit und Attraktivität”, sagt Benjamin Tenius, Assistant General Manager des Hotels Nikko. "Ganz konkret zum Beispiel: Die Fahrradständer. Kommen die jetzt alle fünf Meter oder nur an die Straßenecken? Diese Sharing-Station ist eine weitere Geschichte, eine Harmonisierung der Außensitzanlagen. Ein Kirschblütenfest. Ein Tor, "Welcome to Little Tokyo”. Es gibt ja mittlerweile schon Straßenschilder auf Japanisch, aber nur zwei, da würden wir gerne noch mal acht dazu haben.”