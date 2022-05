Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : Das Glasmacherviertel, eine Gedenkfeier in der Mahn- und Gedenkstätte und der verkaufsoffene Sonntag

Düsseldorf In Gerresheim spielt sich ein Wirtschaftskrimi ab: Ein Projekt zum Wohnungsbau ist lange geplant, doch das Gelände liegt noch immer brach. Außerdem lüften wir ein Geheimnis, dass bei einer Veranstaltung in der Mahn- und Gedenkstätte verkündet wurde.

Was gerade im Glasmacherviertel passiert, oder eher nicht passiert, ist ein Problem, dass uns alle angeht: Warum werden einige große und dringend benötigte Wohnungsbauprojekte einfach nicht fertig? Und was bedeutet das für die Immobilienpreise?

Außerdem bringt Arne etwas Ordnung in das Gerangel um den verkaufsoffenen Sonntag, der dann doch keiner war. Wer was dagegen hat und wie es zu dem Durcheinander kam.

Der Rheinpegel - alles, was Düsseldorf bewegt

