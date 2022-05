Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : Pilotversuch in der Altstadt, EM 2024 und ein kurzer Blick auf Spotify als Podcast-Powerplayer

Düsseldorf Ein erfahrener Polizist und "kernige" Sozialarbeiter sollen die Altstadt sicherer machen. Wir analysieren im Podcast das Pilotprojekt der Stadtverwaltung. Außerdem sprechen wir über die Vorbereitungen auf die Euro 2024 und verraten, wo es Public Viewing geben wird.

Der Rheinpegel - alles, was Düsseldorf bewegt

Jede Woche sprechen unsere Düsseldorf-Podcaster über mindestens drei Themen, die für die Landeshauptstadt gerade besonders wichtig sind. Von Stadtpolitik bis zu neuen Restaurants, von der Verkehrswende bis zu aufsehenerregenden Kriminalfällen: Was in Düsseldorf passiert, findet sich im Rheinpegel-Podcast wieder. Wir erklären Hintergründe, sprechen mit Entscheidern und erzählen besondere Geschichten. Für alle, die wissen wollen, was die schönste Stadt am Rhein bewegt.