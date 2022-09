Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : War Joseph Beuys ein rechter Antisemit?

Düsseldorf Joseph Beuys - Künstler von Weltrang, ökologischer Vordenker, grüner Humanist. Gerade Düsseldorf wirbt heftig mit Beuys. Zu Unrecht, sagt Hans Peter Riegel. Bei einem Vortrag im Stadtmuseum hat er erklärt, warum er Beuys für rechts, esoterisch und vielleicht sogar antisemitisch hält. Stimmt das?

