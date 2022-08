Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : E-Scooter im Rhein, der Kampf gegen Armut und was wir über Familien in Düsseldorf wissen

E-Scooter im Rhein, der Kampf gegen Armut und was wir über Familien in Düsseldorf wissen

Düsseldorf Diese Woche im Düsseldorf-Podcast: Wer für E-Scooter im Rhein verantwortlich ist. Was die reiche Stadt Düsseldorf gegen Armut tun könnte. Und spannende Zahlen über das Leben von Familien in Düsseldorf.

Wer ist verantwortlich für E-Scooter im Rhein?

Armut in Düsseldorf - Bündnis fordert höhere Sozialleistungen

Düsseldorf ist reich. Viele Düsseldorfer sind arm. Diese Woche gab es eine Demonstration für höhere Sozialleistungen in der Stadt. Organisiert hat sie Fiftyfifty, eine Einrichtung, die sich vor allem um wohnungslose Menschen kümmert. Dabei war auch Professor Christoph Gille von der Hochschule Düsseldorf (HSD). Er leitet den Fachbereich Soziale Arbeit in Kontexten von Armut und Ausgrenzung.

Familien in Düsseldorf - die interessantesten Statistiken

