Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" Düsseldorf als Stadt der Reibung

Arbeitskräfte zu binden ist eine andere Sache. Was tun wir? Wir haben zum Beispiel den Vorteil, dass wir zu einem internationalen Netzwerk gehören. Wir haben ein Programm namens "Work your world". Jeder darf sechs Wochen im Jahr in einem unserer 120 Büros weltweit arbeiten. Jetzt gerade sind Kollegen in Australien oder in Afrika - das liegt in der gleichen Zeitzone, aber es ist schön warm. Man kann sich ausprobieren. Man macht den gleichen Job, aber in einer anderen Arbeitsumgebung - und kommt bereichert zurück.