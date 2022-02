Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : Friedensproteste, Düsselmemes und ein Gespräch mit dem Jonges-Baas

Düsseldorf Kiew ist weniger als 2000 Kilometer von Düsseldorf entfernt. Die Beziehungen der Stadt nach Russland und in die Ukraine sind eng. Darum geht es diese Woche im Podcast. Außerdem: Wir haben mit dem Mann gesprochen, der mit Düsselmemes im Netz erfolgreich ist - und mit dem Jonges-Baas über die Frauenfrage.

Bei einer spontan organisierten Kundgebung auf dem Schadowplatz haben am Donnerstag hunderte Menschen gegen den russischen Angriff auf die Ukraine protestiert - darunter auch Spitzenpolitiker aus NRW. Arne Lieb war vor Ort und hat außerdem mit der ukrainischen Generalkonsulin, der jüdischen Gemeinde und anderen gesprochen, die enge Beziehungen nach Osten pflegen.

Erkenntnisse darüber, wie es zu diesem Krieg gekommen ist, gibt es ab Samstag (26. Februar 2022) im Aufwacher-Podcast.

Auf Instagram und Tiktok ist Düsselmeme erfolgreich mit superlokalem Content. Wir haben den Gründer des Angebots gefragt, was sein Geheimnis ist - und was seine Pläne sind. Hier hat die RP tatsächlich schon mal über Düsselmeme geschrieben, nämlich als der Instagram-Kanal ein Paar zusammengebracht hat.

Das Rheinpegel-Team Helene Pawlitzki

Projektleiterin Podcasts Rheinische Post Arne Lieb

Stellv. Leiter der Lokalredaktion Düsseldorf

In unserer Bonus-Episode an Altweiber haben wir dem Heimatverein Düsseldorfer Jonges mal vorgespielt, wie es klingen könnte, wenn sie Frauen als Mitglieder zulassen würden. Jetzt mussten wir natürlich herausfinden, wie es ihnen gefallen hat. Also haben wir den Jonges-Baas (Vereinspräsidenten) eingeladen und ihn mal gefragt, welche Nachteile es eigentlich haben könnte, die Satzung tatsächlich zu ändern. Die Antwort gibt's in dieser Episode.

Und natürlich haben wir das Wetter vom Wetterstrucksi dabei - auch für den Rosenmontag.

Der Rheinpegel - alles, was Düsseldorf bewegt

Jede Woche sprechen unsere Düsseldorf-Podcaster über mindestens drei Themen, die für die Landeshauptstadt gerade besonders wichtig sind. Von Stadtpolitik bis zu neuen Restaurants, von der Verkehrswende bis zu aufsehenerregenden Kriminalfällen: Was in Düsseldorf passiert, findet sich im Rheinpegel-Podcast wieder. Wir erklären Hintergründe, sprechen mit Entscheidern und erzählen besondere Geschichten. Für alle, die wissen wollen, was die schönste Stadt am Rhein bewegt.

