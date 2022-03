Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : Demo-Chaos, Moskau-Freundschaft auf Eis und das Altstadt-Problem

Düsseldorf Fünf Demos sind für Samstag in der Landeshauptstadt angemeldet. Die Städtepartnerschaft mit Moskau liegt wegen des Krieges auf Eis. Und Politik und Polizei diskutieren über neue Lösungen für das Altstadt-Gewaltproblem.

Über Karneval hat es in und um die Altstadt wieder mehrere schwere Körperverletzungsdelikte gegeben. Bei einer Podiumsdiskussion haben sich Polizei, Stadt und Politik darüber ausgetauscht, wie sie die Situation bewerten - und was sie dagegen tun wollen. Die Polizei bereitet sich jedenfalls schon mal auf ein weiteres heftiges Wochenende vor.

