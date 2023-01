Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" Uber-Preise, Invictus Games und drei Second-Hand-Shop-Tipps

Uber bietet eine Plattform an, über die man Mietwagen mit Chauffeur buchen kann. Sieht am Ende aus wie ein Taxi, unterliegt aber nicht den gleichen festgelegten Preisen wie Taxis. Das Ergebnis: Wenn viele Menschen eine Fahrgelegenheit brauchen, ist Uber sehr teuer. Wenn wenig Menschen von A nach B wollen, sehr günstig. Und die ganze Zeit deutlich besser ausgelastet als Taxis. Nun will die Politik Uber - ähnlich wie den Taxiunternehmen - Preise vorgeben. Denn sie will die Taxibranche schützen, die zum öffentlichen Verkehrsangebot zählt. Kostenpflichtiger Inhalt In letzter Minute wurde allerdings ein entsprechender Vorschlag wieder von der Tagesordnung genommen. Politikredakteur Alexander Esch erklärt, wie es dazu kam.