Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" Urban Art in Düsseldorf - mit Selim Varol und Klaus Rosskothen (LIVE)

Düsseldorf · Urban Art sprengt Grenzen. Vom Graffito an der Straßenecke bis zum Guerilla Garden: Diese Kunst will für alle da sein und uns zum Nachdenken anregen. Wo kann man Urban Art in Düsseldorf anschauen - und was kann die Stadt tun, um sie zu fördern? Darum geht's in dieser Live-Episode.