Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : Mobilitätsstationen, warme Büros und instagrammable Zimtschnecken

Düsseldorf Düsseldorfs neue Mobilitätsstationen sollen die Verkehrswende vorantreiben - kann das klappen? Wir schauen uns eine aus der Nähe an. Außerdem stellen wir fest: Der Trend geht zum Heizen - auch bei der Stadt. Und zu Zimtschnecken - wir testen einen neuen Laden in der Altstadt.

Carsharing, E-Auto-Ladesäulen, E-Scooter, eine Fahrradgarage und die Rheinbahn. Die Mobilitätsstationen, von denen Düsseldorf bis 2030 100 Stück einrichten will, sollen den Verzicht auf den eigenen Verbrenner vereinfachen. Allerdings gibt es Kritik an einigen geplanten und bereits realisierten Standorten. Wir schauen uns das Konzept mal genauer an.

Wer kennt es nicht? Trotz guter Vorsätze stellt man die Heizung an. Es war in den letzten Wochen manchmal einfach zu verdammt kalt. Auch die Stadt Düsseldorf musste das feststellen. Dabei hatte sie doch laut verkündet, erst ab November heizen zu wollen. Jetzt wollte sie heimlich, still und leise davon abweichen. Dass ihr das nicht gelang, liegt an Arne Lieb und seinem Kalender.

"Bei uns gibt es Zimtschnecken, wie ihr sie noch nie gesehen habt.” Das behauptet die Firma Cinnamood, die gerade ihre erste Filiale in der Altstadt eröffnet hat. Unser Test zeigt: Sie sind wirklich sehr saftig. Das gilt auch für die Preise. Luxus oder lohnt sich? Antworten im Podcast.

Rheinpegel-Podcast live: Wie familienfreundlich ist Düsseldorf?

Die Radwege sind zu eng, es fehlen Kita-Plätze - aber dafür richtet die Stadt große Ferienfreizeiten aus und hat eine tolle Kinderbibliothek… Wie familienfreundlich ist Düsseldorf? Und was könnte die Stadt noch tun, damit Kinder und ihre Eltern sich wohlfühlen? Das fragen wir die, die sich damit besonders gut auskennen: die Kinder und Eltern selbst. Und die Familienpolitiker der Stadt. Live am 15. Oktober 2022 ab 13.45 Uhr in der Stadtbibliothek Düsseldorf. Anmeldungen erbeten, aber keine Pflicht: rheinpegel@rheinische-post.de.

Das Rheinpegel-Team Helene Pawlitzki

Projektleiterin Podcasts Rheinische Post Arne Lieb

Stellv. Leiter der Lokalredaktion Düsseldorf

Diese Episode wird möglich durch Werbung der Kunstkommission Düsseldorf. Informationen zum Projekt "Theatre of Hopes and Expectations" gibt es hier.

Der Rheinpegel - alles, was Düsseldorf bewegt

Jede Woche sprechen unsere Düsseldorf-Podcaster über mindestens drei Themen, die für die Landeshauptstadt gerade besonders wichtig sind. Von Stadtpolitik bis zu neuen Restaurants, von der Verkehrswende bis zu aufsehenerregenden Kriminalfällen: Was in Düsseldorf passiert, findet sich im Rheinpegel-Podcast wieder. Wir erklären Hintergründe, sprechen mit Entscheidern und erzählen besondere Geschichten. Für alle, die wissen wollen, was die schönste Stadt am Rhein bewegt.



