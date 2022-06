Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : Chaos am Flughafen, Rheinkirmes 2022 und: der hässlichste Brunnen der Stadt?

Düsseldorf In der Schadowstraße sprudelt es seit Neuestem aus dem Boden. Nein, das ist kein mehrfacher Wasserrohrbruch. Was es ist, das erörtern wir in dieser Episode. Außerdem: Wieso es Chaos am Flughafen gibt - und welche neuen Fahrgeschäfte uns bei der Rheinkirmes erwarten.

Kinder und Hunde sind begeistert, ästhetisch sensible Menschen wie Rheinpegel-Podcaster Arne Lieb weniger: In der Schadowstraße gibt es ein Wasserspiel, das die Geister scheidet. Wir diskutieren im Podcast, was das Problem mit dieser neuen Spielart der Stadtgestaltung ist. Und wie man es lösen könnte.

Chaos am Düsseldorfer Flughafen

Am Flughafen Düsseldorf hat es am Mittwoch eine Demonstration gegeben. Die Luftsicherheitskontrolleure wollten um 12 Uhr in der Abflughalle darauf aufmerksam machen, wie problematisch die Situation ist: Wegen langer Wartezeiten kommt es vor, dass Fluggäste ihre Flüge oder Anschlusszüge verpassen.

Was ist los am Flughafen Düsseldorf?

Lange Warteschlangen bei den Sicherheitskontrollen, langes Warten aufs Gepäck, oft auch langes Warten an den Check-in-Schaltern: Im Sommer 2022 herrscht am Flughafen Düsseldorf oft Chaos.

Flughafen Düsseldorf: Warum kommt es zu Verspätungen, Warteschlangen und Ausfällen?

Den zuständigen Unternehmen fehlt Personal in den Sicherheitskontrollen, am Check-in und bei der Gepäckabfertigung - bis zu 100 Kräfte pro Schicht. Die Unternehmen werden vom Flughafen Düsseldorf beauftragt, der zur Hälfte einer privaten Anlagefirma gehört. Die Bundespolizei hat die Aufsicht und muss letztendlich sicherstellen, dass keine Straftaten oder Terrorakte verübt werden. Kritiker sagen, dass die Situation so verheerend ist, weil die Sicherheitskontrollen von gewinnorientiert arbeitenden Unternehmen durchgeführt werden. Kostenpflichtiger Inhalt Diese wichtige Aufgabe gehöre aber in staatliche Hand.

Wie lange dauert das Einchecken am Flughafen Düsseldorf?

Das ist je nach Tageszeit unterschiedlich. Experten gehen von zwei Peaks aus: Zwischen 4 und 7 Uhr morgens sowie zwischen 16.30 und 20 Uhr abends heben besonders viele Flieger ab. Dann ist auch das Passagieraufkommen am höchsten und die Schlangen am längsten. Airlines empfehlen aktuell, drei Stunden vor Abflug da zu sein. Genau sagen, ob man dann seinen Flug ganz sicher bekommt, kann aber niemand.

Tipps für Flugreisende ab DUS: So erreicht man den Flieger

So früh wie möglich am Flughafen sein - manche Check-ins sind ab 3 Uhr geöffnet.

Möglichst Flüge zwischen 8 und 16 Uhr buchen, dann ist weniger los.

Online einchecken.

Gepäck per Late-Night-Check-in am Abend vorher aufgeben.

Mindestens drei Stunden vor Abflug am Flughafen sein.

Flug verpasst: Was sollte man jetzt tun?

Wer seinen Flug verpasst, weil die Kontrollen lange dauern, sollte umgehend den Reiseveranstalter oder die Airline kontaktieren und klären, wie es weitergeht: Gibt es einen Alternativ-Flug? Oder eine Übernachtungsmöglichkeit? Wem Kosten entstehen, etwa für ein Hotelzimmer oder ein neues Flugticket, Kostenpflichtiger Inhalt hat nach Ansicht von Juristen Anspruch auf Entschädigung.



Rheinkirmes Düsseldorf 2022: Wann findet die Kirmes in Düsseldorf statt?

Die größte Kirmes am Rhein startet am Freitag, 15. Juli 2022. Sie endet am Sonntag, 24. Juli 2022.

Wie lange geht die Rheinkirmes in Düsseldorf 2022?

Die Rheinkirmes dauert zehn Tage.

Wo findet die Rheinkirmes statt?

Die Rheinkirmes findet in Düsseldorf am Rheinufer statt. Der Festplatz sind die Rheinwiesen in Düsseldorf-Oberkassel.

Rheinkirmes Düsseldorf 2022: Wann findet das Feuerwerk statt?

Das Feuerwerk bei der größten Kirmes am Rhein findet immer am letzten Kirmesfreitag statt. 2022 ist das der 22. Juli.

Welche Fahrgeschäfte wird es auf der Rheinkirmes geben?

Zehn Neuheiten unter den Fahrgeschäften erwarten die Gäste der größten Kirmes am Rhein 2022. Darunter:

das 73 Meter hohe Kettenkarussell "Bayern Tower"

das 60 Meter hohe Pendel "Gladiator"

das fünfgeschossige Laufgeschäft "Crazy Island"

das Laufgeschäft "Hotel Edelweiß"

Wieder mit dabei sind 2022

"Hangover - The Tower"

"Break Dance" I und II

"Infinity"

"Die wilde Maus XXL"

die "Alpina Bahn"

"Höllenblitz" 

