Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" Wohnungsbau-Misere, Cannabis-Social-Club und Japantag

Parkplätze sind was feines, aber Wohnungen wären eigentlich noch besser, findet die Stadt. Ein schickes großes Brachgrundstück in Unterbilk will sie daher an die Städtische Wohnungsgesellschaft (SWD) verschenken, wenn die dort baut. Bislang hieß es: 100 Prozent preisgedämpfte oder öffentlich geförderte Wohnungen, also solche mit besonders günstigen Mieten. Nun sollen dort auch Wohnungen für den freien Markt entstehen. Kostenpflichtiger Inhalt Und das findet insbesondere die SPD nicht in Ordnung. Denn gerade günstiger Wohnraum fehlt in Düsseldorf. Wie wird die Politik das entscheiden – in diesem speziellen Fall und generell? Das analysiert im Podcast Alexander Esch, Experte für Kommunalpolitik in Düsseldorf.