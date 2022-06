Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : Der Po des Bahnhofs, ein türkischer Möchtegernspion und ein Antisemitismus-Experte im Gespräch

Düsseldorf Der Platz hinter dem Düsseldorfer Hauptbahnhof bleibt weiterhin voll Taubenkot und kaputten Flaschen, weil sich der Rat nicht auf eine baldige Sanierung einigen kann. Das und mehr besprechen wir in dieser Episode des Rheinpegel-Podcasts.

Der Rheinpegel - alles, was Düsseldorf bewegt

Jede Woche sprechen unsere Düsseldorf-Podcaster über mindestens drei Themen, die für die Landeshauptstadt gerade besonders wichtig sind. Von Stadtpolitik bis zu neuen Restaurants, von der Verkehrswende bis zu aufsehenerregenden Kriminalfällen: Was in Düsseldorf passiert, findet sich im Rheinpegel-Podcast wieder. Wir erklären Hintergründe, sprechen mit Entscheidern und erzählen besondere Geschichten. Für alle, die wissen wollen, was die schönste Stadt am Rhein bewegt.