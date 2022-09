Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : Zerbricht die Rathaus-Koalition an der Verkehrswende?

Düsseldorf Eigentlich sollten ab dem Frühjahr mehr Anwohnerpark-Gebiete ausgewiesen und Parken in Düsseldorf insgesamt deutlich teurer werden. Der Oberbürgermeister hat dem nun einen Riegel vorgeschoben. Seine grünen Koalitionspartner sind nicht begeistert.

Streit ums Parkraumkonzept in Düsseldorf

Die Grünen fanden diese Idee richtig gut. Sie sagen, dass diese Pläne wichtig sind, damit mehr Leute auf Bus, Bahn oder Fahrrad umsteigen. Die CDU fand die Idee von Anfang an nicht so toll. Sie regiert mit den Grünen im Rat.

Prognose: Mieten in Düsseldorf werden 2023 steigen

Mehr Mieten, weniger kaufen: Kostenpflichtiger Inhalt Die Nachfrage nach Mietwohnungen in Düsseldorf ist stark gestiegen, die Nachfrage nach Eigentum nicht . Was heißt das für die Preise? Alexander Esch weiß mehr.

Neues Hochhaus am Kennedydamm - mit Cafés und Shops

Der Rheinpegel - alles, was Düsseldorf bewegt

Jede Woche sprechen unsere Düsseldorf-Podcaster über mindestens drei Themen, die für die Landeshauptstadt gerade besonders wichtig sind. Von Stadtpolitik bis zu neuen Restaurants, von der Verkehrswende bis zu aufsehenerregenden Kriminalfällen: Was in Düsseldorf passiert, findet sich im Rheinpegel-Podcast wieder. Wir erklären Hintergründe, sprechen mit Entscheidern und erzählen besondere Geschichten. Für alle, die wissen wollen, was die schönste Stadt am Rhein bewegt.